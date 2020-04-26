Волчьи и медвежьи следы: 9-летнего мальчика из Башкирии четвертый день ищут волонтеры

Напомним, мы уже писали о том, что 9-летний Рустам Ишкулов вышел 22 апреля из дома в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Поисками активно занимаются полицейские и волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан». Они и рассказали подробности тяжелых поисков мальчика в своей официальной группе ВКонтакте. Поиски, в частности, осложнены природными факторами. Волонтеры прочесывают местность несмотря на снег, дождь, ураганный ветер и даже разный уровень воды на реках. Мальчика ищут в горах и лесах. Неравнодушные волонтеры даже напали во время поисков на волчьи и медвежьи следы.

Фото: lizaalert.org

«Вот уже четвёртые сутки в деревне Нижний Ташбукан Гафурийского района продолжаются поиски 9-летнего Рустама Ишкулова. Поиск проходит в нескольких форматах - прочёс местности, сбор информации и поступающих свидетельств на месте поиска, а так же информационный поиск - всё это время репостеры активно обновляют всю информацию в социальных сетях.

На месте работают поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» Башкортостан, «Лиза Алерт» Челябинской области, ПСО «Легион-Спас». Также на месте продолжают свою работу сотрудники МЧС, СУ СК, МВД, местные жители д. Нижний Ташбукан и близлежащих населенных пунктов.

Поиск осложнён природными факторами, а именно - горными массивами, выпадающими осадками, среди них - дождь со снегом и сильным ураганным ветром, также важен уровень воды в реках, который на данный момент, как назло, поднимается. Были найдены волчьи и медвежьи следы, что подтверждают слова местных жителей - в лесу действительно обитают дикие звери», - сообщается в группе «Лиза Алерт Башкортостан».

Волонтеры также выразили благодарность всем тем, кто помогает поисковикам питанием, теплом и даже условиями «мимолетного сна».

Фото: lizaalert.org

Приметы пропавшего: ребенок среднего телосложения, рост 116 сантиметров. Был одет в красную шапку, коричневую куртку и синие сапоги.