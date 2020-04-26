В минздраве Башкирии заявили о настороженной ситуации по коронавирусу в психбольнице

В редакцию Медиакорсети обратились сотрудники Республиканской клинической психиатрической больницы в Базилевке, крупнейшем подобном учреждении в стране. По словам специалистов, решивших высказаться анонимно, в лечебном учреждении тщательно скрывается информация о возможной вспышке ОРВИ в больнице.

«Предупрежу сразу. У нас как в РКБ. Мы говорим анонимно, поскольку в отношении нас применены жесткие карательные меры в связи с выносом любой информации за стены больницы. Около месяца назад трех больных с подозрением на ОРВИ отправили на КТ и далее на лечение в Демскую районную больницу. Более того, была специально выделена палата для больных с сиптомами пневмонии и ОРВИ. При этом ни у кого из контактировавшего персонала не брали никакие анализы, а СИЗы мы покупали себе сами, на свои средства. Но ведь у каждого из нас — близкие, дети, пожилые родственники. Как нам возвращаться к ним, не зная о своем возможном диагнозе? Важно понимать, что контингент у нас специфический — это психически больные люди. И никогда никого не отправляли из нашей больницы на обследование КТ, а больных с ОРВИ не переводили в инфекционные больницы», — заявил сотрудник больницы.

При этом он также сообщил, что часть персонала с сегодняшнего дня, 26 апреля, ушла на карантин.

В минздраве Башкирии информацию опровергли, однако признали, что в медучреждении действительно есть «настороженность в связи с КОВИД-19».

«Пока речь идет о пациентах с признаками ОРВИ (4 пациента). Они все переведены в профильные учреждения, на КОВИД-19 будут обследованы. Главный врач не на самоизоляции, находится на рабочем месте. Информация о том, что отделение реанимации ушло на двухнедельный карантин не действительна, поскольку речь идет не о карантине. Реанимация переходит на работу по вахтовому принципу — 14 дней. Решение принято на уровне руководителя учреждения», — заявили в минздраве региона.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин, выступая на ежедневном брифинге в ведомстве, также подтвердил, что пациентов с КОВИД-19 в этом психиатрическом учреждении нет.

«Был пациент с ОРВИ. Его перевели в инфекционную больницу. Я напомню, что у нас в каждом медучреждении усилен режим контроля в связи с пандемией коронавируса. Как со стороны медработников, так и со стороны руководства. Главный врач на работе», — пояснил глава минздрава региона.

Напомним, что Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе переквалифицирована теперь в так называемый «ковидный госпиталь». Медучреждение стало первым и самым крупным очагом распространения коронавируса в Башкирии. Около месяца руководство учреждения тщательно скрывало информацию о вспышке пневмонии и ОРВИ в больнице.