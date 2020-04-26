В минздраве Башкирии сообщили последние данные о коронавирусе на 26 апреля
26 апреля, 15:26ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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В ведомстве состоялся ежедневный брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и текущей ситуации в регионе.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Согласно оперативным данным, на 14.00 26 апреля в республике зарегистрировано 527 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки у 37 человек подтвердился COVID-19.
13 пациентов, проходящих лечение, за сутки выписались. Всего за период наблюдений выписались 72 человека. На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 279 человек. На амбулаторном лечении находится 162 человека с легкой формой заболевания. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.
За прошедшие сутки с диагнозом внебольничная пневмония госпитализировано 38 человек. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 12.
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