В минздраве Башкирии сообщили последние данные о коронавирусе на 26 апреля

Согласно оперативным данным, на 14.00 26 апреля в республике зарегистрировано 527 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки у 37 человек подтвердился COVID-19.

13 пациентов, проходящих лечение, за сутки выписались. Всего за период наблюдений выписались 72 человека. На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 279 человек. На амбулаторном лечении находится 162 человека с легкой формой заболевания. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.