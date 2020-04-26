В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за 500 человек
26 апреля, 14:13ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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В республике за сутки COVID-19 диагностировали у 37 человек.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Таковы данные статистики оперштаба Москвы. Таким образом, общее количество заболевших в республике превысило уже полтысячи человек и достигло 527 человек. Двое человек за сутки были выписаны. Известно пока о 17 человек, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Ранее мы писали о том, что 145 человек лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания.
Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.
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