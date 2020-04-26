В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за 500 человек

Таковы данные статистики оперштаба Москвы. Таким образом, общее количество заболевших в республике превысило уже полтысячи человек и достигло 527 человек. Двое человек за сутки были выписаны. Известно пока о 17 человек, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее мы писали о том, что 145 человек лечатся амбулаторно, поскольку страдают легкой формой заболевания.