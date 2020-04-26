«У них все есть»: глава Башкирии опроверг покупку масок полицейскими за свой счет

Именно Галин на последней встрече СПЧ с главой республики поднял вопрос о том, что многие полицейские Башкирии вынуждены за свой счет приобретать медицинские маски и перчатки в период пандемии коронавируса.

По его словам, только за сутки сотрудники правоохранительных органов должны быть обеспечены около 5 300 медицинскими масками, 4 тысячами перчаток и 20 литрами антисептика.

Радий Хабиров заявил, что такой проблемы в структурах МВД нет, поскольку он «всегда на связи с министром Романом Деевым, а тот заявил, что «масок и других необходимых средств всем хватает».

Глава региона также добавил, что если есть какие-то проблемы, то маски можно передать полиции: «Тогда надо сразу к нам обращаться».