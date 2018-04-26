В текущем полугодии Росстандарт составит список нерадивых производителей

Как сообщает издание rns.online, Росстандарт составит список, в который войдут те производители, которые вводят в заблуждение потребителей о характеристиках и качестве своей продукции. На территории многих регионах России пройдут инспекционные проверки товара, на упаковке которого имеется маркировка ГОСТ. Проверка будет осуществляться Росстандартом вместе с общественными организациями, в число которых входит и Роскачество. Отмечается, что все проверки будут проходить в режиме «тайного покупателя».