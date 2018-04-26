Росстат посчитал стоимость майских шашлыков

«Исследовательский набор» включал в себя два вида мяса (свинина и куриные окорочка), ржаной и пшеничный хлеб, овощи, среди которых репчатый лук, картофель, огурцы и помидоры.Также Росстат включил в набор соусы (майонез и кетчуп), а также алкогольные и безалкогольные напитки (водка, вино, отечественное пиво, сок, газированная и минеральная вода), сообщает издание rns.online.

Стоимость рассчитывалась согласно основам единых условных норм продовольственных товаров, которые обычно входят в набор для праздничного пикника, а также официальной статистической информации о среднестатистических потребительских цен на данные продукты по субъектам РФ за март 2018 года.

Больший прирост цены среди продуктов из шашлычного набора наблюдается у картофеля – 23,8%. Ржаной и пшеничный хлеб также прибавил в цене на 1,9% и 2,3% соответственно. Отечественное пиво подорожало на 3,4%, газированная вода - на 3%, кетчуп – на 2,8%, а майонез – на 1,1%.

Однако мясные продукты подешевели. Свинина упала в цене на 2,8%, куриные окорочка – на 4,7%. Также сюда относятся и овощи: помидоры подешевели на 4,8%, огурцы – на 2,8%, а лук на 1,9%.

Росстат также выделил пять субъектов России, где поездка на шашлыки обойдется дороже всего. В Чукотском автономном округе четыре человека смогут отправиться на пикник за 3677,08 рублей, в Магаданской области – 3079,93 рублей, в Ненецком автономном округе – 3049 рублей, в Республике Саха (Якутия) – 2848,8 рублей и в Камчатском крае – 2789,27 рублей.