Подмосковное правительство собирается вырубить реликтовый лес

По информации издания «Новые известия», формально лес принадлежит ЗАО «Агрохолдинг Горки-2». В его совете находятся два известных миллиардера – Гавриил Юшваев и Давид Якобашвили, которые были инициаторами процесса по смене категории участка. Их просьбы было достаточно для того, чтобы превратить уникальный лесной массив в строительную площадку для коттеджного поселка. Нарушающее закон постановление подписал действующий на тот момент губернатор Громов, не согласовав и не обсудив свое решение с местными жителями. При этом глава Одинцовского района Алексей Бредов также принял в этом участие, приложив к постановлению заключение от своего имени. Местные жители, которые захотели своими глазами посмотреть на этот документ, в администрации района получили отказ. Само постановление также оказалось не просто увидеть – он не был опубликован в Электронном фонде правовой и нормативно-технической информации.

Несмотря на наличие документа и смену власти в регионе, лес продолжал стоять еще семь лет. Лишь в конце прошлого года новый губернатор области Андрей Воробьев пришел к решению продолжить начатое несколько лет назад. За несколько дней до самого события, местные жители случайно узнали, что слушания по вопросу утверждения «Генерального плана сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района МО» уже назначены. Заявителем выступило Главное управление архитектуры и градостроительства МО, а разработчиком – ЗАО «НИиПИ ИГСП». Подобные дела не могут проводиться без осведомленности губернатора, так как сам Воробьев - председатель Градостроительного совета Московской области.

Жители семи населенных пунктов, которые располагаются вокруг Липкинского леса, твердо решили бороться с возникшей проблемой. По словам известного российского писателя, жителя деревни Липки, Александра Струева, сложившаяся ситуация просто ужасна. По его мнению, губернатор должен сажать леса, а не вырубать их ради собственной выгоды. Желая защитить лес от незаконной вырубки, люди обратились в Генеральную прокуратуру и написали самому Воробьеву. Ответ на свое письмо они ждут уже три месяца.

Жителям удалось выяснить, почему лес никто не трогал на протяжении семи лет, несмотря на постановление. Вырубке мешали лесники, которые были категорически не согласны с желанием местных олигархов построить дорогостоящий поселок из ценной древесины.

Более того, госслужащие из Комлесхоза Московской области направили свои соображения в Федеральное агентство лесного хозяйства «о принятии решения об инициировании судебного разбирательства от имени Российской Федерации». Правда, ответа до сих пор так и не получили.