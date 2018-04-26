Под Уфой построят новый спиртзавод

По сообщению издания «Ъ-Уфа» новое предприятие, производящее крепкий алкоголь, будет построено в поселке Булгаково. Завод уже строится по заказу холдинга «Башспирт», компания также намерена закупить оборудование стоимостью до 212,9 миллионов рублей.

Объем производства – 7,6 миллионов дал спирта в год. Если перевести это в бутылки «беленькой», то получается примерно 150 миллионов бутылок. Или примерно по 38 бутылок в год на каждого жителя Башкирии, включая новорожденных.