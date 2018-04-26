Игорь Шпектор высказался о легендарных уфимских 8-этажках

Игорь Шпектор высказался в том ключе, что одно не должно исключать другое, то есть, то, что тот или иной дом является памятником архитектуры, не должно мешать тому, чтобы там был сделан капремонт. В Уфе это актуально, например, для легендарных двух 8-этажных домов, расположенных в Черниковке – восьмиэтажек.