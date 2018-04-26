Игорь Шпектор высказался о легендарных уфимских 8-этажках
По словам главного ревизора строительной отрасли России, дома надо ремонтировать.
Вчера, 25 апреля, столичный градоначальник Ирек Ялалов встретился за чашкой чая с главным проверяющим от стройки, главой комиссии по ЖКХ Общественной палаты России Игорем Шпектором. По сообщению пресс-службы Уфы, обсуждали вопросы капремонта, в частности, домов, признанных памятниками архитектуры.
Игорь Шпектор высказался в том ключе, что одно не должно исключать другое, то есть, то, что тот или иной дом является памятником архитектуры, не должно мешать тому, чтобы там был сделан капремонт. В Уфе это актуально, например, для легендарных двух 8-этажных домов, расположенных в Черниковке – восьмиэтажек.
Ранее Игорь Шпектор, известный бескомпромиссно строгим подходом к своей и чужой работе, провел инспекцию недавно построенного социального дома в Кузнецовском затоне.
А на форуме «Сообщество», организованном и проведенном в Уфе 24-25 апреля Общественной палатой России, он оценил, как в некоторых регионах решается вопрос расселения людей из аварийного жилья. Игорь Шпектор остался верен себе в Уфе: его оценки практически безапелляционны.