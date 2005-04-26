Наказанные народы

Сегодняшняя публикация посвящена хроникам января-июля 1944. Конец войны уже близок!Вспомним всех поименноАлександр Михайлов погиб в январе 1944 года, так и не узнав, что в восемнадцать лет он стал Героем Советского Союза: в 1943 году семеро однофамильцев были удостоены этого высокого звания, Указ по вине безвестного писаря своевременно не дошел ни до мотострелкового батальона механизированного корпуса третьей гвардейской танковой армии, в котором служил пулеметчиком Александр, ни до деревни Кручинино Уфимского района, где он родился, и лишь через двадцать лет мать узнала, что ее сын совершил подвиг.Простите нас, Александр Фадеевич! Простите за глупость того журналиста, который написал, что вы стали Героем в марте 1943 года за форсирование Днепра в сентябре того же года. Подвиг ваш бессмертен, потому что вы на плацдарме за Днепром своей меткой стрельбой из пулемета спасли жизнь многим бойцам своей роты, помогли им удержать плацдарм и одержать очередную победу над врагом.В самом начале 1944 года, второго января, отважный пулеметчик погиб в бою. Он похоронен в селе Дубовка Бердичевского района Житомирской области Украины.***Третьего июня 1944 года лейтенанту Миннигали Губайдуллину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за то, что в бою у села Дудчаны Херсонской области он 8 марта 1944 года повторил подвиг Александра Матросова и своим телом закрыл амбразуру вражеского дота. А было ему тогда... Сколько же лет ему было? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос от краеведов Миякинского района, где родился Миннигали Хабибуллович то ли 8 марта 1921 года, как сказано в краткой энциклопедии "Башкортостан", то ли 28 октября 1923 года - так написано в двухтомном биографическом словаре "Герои Советского Союза". Во второй книге очерков "Славные сыны Башкирии" говорится, что в армию он был призван в 1941 году, в уже упомянутом двухтомнике - "В Советской Армии с 1942 года". То ли он работал перед призывом в родном колхозе в Уршакбаш-Карамалах, то ли учился в нефтяном техникуме в Баку - это логичнее, потому что ускоренные военные курсы он окончил в Буйнакском пехотном училище на Северном Кавказе. Маловато мы, однако, знаем о своих земляках, хотя наверняка найдутся ветераны, которые даже не заглядывая в журналы регистрации новорожденных (они, может быть, и не сохранились) точно скажут, с кем в одном классе учился Миннигали, в каком году окончил то ли 8 классов (двухтомник), то ли семилетку (вторая книга очерков).Достоверно известно лишь, что 8 марта 1944 года взвод, которым командовал Губайдуллин, получил приказ атаковать восточный склон кургана, и именно там находились два дзота, с которыми уже несколько дней не могли справиться авиация и артиллерия. Лейтенант смог подползти к пулеметной амбразуре чуть не вплотную, с расстояния десяти метров он стрелял по амбразуре, но пулеметчики были за бронещитом, а Губайдуллин был весь на виду, ничем не защищен от вражеских пуль. Понимая, что он ранен и уже не имеет возможности уничтожить вражеский пулемет, Миннигали своим телом закрыл амбразуру. Третьего июня 1944 года его имя стало известно всей стране.***Григорий Семенович Овчинников, парторг роты морской стрелковой бригады, повторил подвиг Матросова 25 июля 1943 года, а звание Героя Советского Союза ему было посмертно присвоено почти через год, 16 мая 1944 года. В годы войны такая задержка была понятна, но в мирное время почему не все и не всем рассказано о Герое? Четвертая книга "Славные сыны Башкирии" утверждает, что он родился в марте 1898 года, двухтомник "Герои Советского Союза" настаивает, что в апреле. Краткая энциклопедия "Башкортостан" вообще не посчитала нужным поместить статью об Овчинникове. Но разве может быть подвиг выше, чем сознательное самопожертвование?В Совнаркоме Союза ССРО государственном гимне Советского СоюзаВвиду того, что нынешний государственный гимн Советского Союза "Интернационал" по своему содержанию не отражает коренных изменений, происшедших в нашей стране в результате победы советского строя и не выражает социалистической сущности советского государства Совет Народных Комиссаров Союза ССР решил заменить текст государственного гимна новым текстом, соответствующим по своему содержанию духу и сущности советского строя.Утвержден текст нового государственного гимна Сергея Михалкова и Эль-Регистана.Для нового государственного гимна принята музыка композитора А. В. Александрова.Повсеместное исполнение нового государственного гимна вводится с 15 марта 1944 года.Родина требует как можно больше картофеляДорогие товарищи, юные пионеры, школьники, учителя и работники внешкольных учреждений!Всесоюзная Академия Сельскохозяйственных Наук имени В. И. Ленина совместно с Центральной Станцией Юных Натуралистов объявляют второй конкурс на лучшего сборщика и хранителя верхушек клубней картофеля.В конкурсе прошлого года участвовало 570 тысяч пионеров и школьников, 6750 школ. Учащиеся собрали свыше 18 тысяч центнеров верхушек и более 14 тысяч тонн золы. Повсеместно посадки верхушками клубней дали хороший урожай. Своей работой школьники помогли стране получить больше картофеля.Родина, фронт требуют как можно больше картофеля. Наша задача в 1944 году еще больше собрать верхушек клубней, в 2-3 раза больше увеличить площадь посадки картофеля.Академик Т. Д. Лысенко, президент ВАСХНИЛ.Наказанные народы23 февраля 1944 года в День Красной Армии жители Чечено-Ингушетии были окружены в своих аулах войсками, посажены в "студебеккеры", полученные советским командованием от американского союзника для ведения военных операций, доставлены на железную дорогу и товарными вагонами отправлены на Восток. Еще раньше, в конце 1943 года, таким же путем были выселены калмыки, а вскоре - в марте 1944-го - балкарцы. Из Крыма и с Кавказа выселили более миллиона человек. В этом ряду и почти миллион поляков, депортированных после подписания советско-германского пакта о ненападении, и 200 тысяч прибалтов. Массовые переселения потребовали "всего навсего" 40 тысяч вагонов. Их оторвали от доставки боевых грузов на фронт, и один бог ведает, каких дополнительных жертв это стоило Красной Армии.Александр Некрич, профессор Русского исследовательского центра Гарвардского университета.ХроникиГазета <Красная Башкирия=""> продолжает рассказывать своим читателям не только о героизме красных воинов, но и о подвигах женщин и детей, делающих все для победы. 3.01.1944Отец Анны Хариной был пчеловодом в Новопетровском, Зианчуринского района, дочь работала ветеринарным санитаром. Во время войны она стала первой женщиной-доменщицей в Башкирии, о чем недавно написала отцу на фронт. Отец и дочь вместе сражаются против ненавистного врага. 8.01.1944За выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по лесозаготовкам лучше других районов Улутелякскому району присуждено переходящее Красное Знамя Башкирского обкома ВКП(б) и Совнаркома республики. 18.01.1944Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 января 1944 года за успешное выполнение заданий правительства в области обеспечения промышленными запасами минерального стратегического сырья награждена группа работников Комитета по делам геологии при Совнаркоме СССР. В том числе орденом Трудового Красного Знамени - доктор геологоминералогических наук Константин Маков - старший инженер Башкирского геологического управления. 21.01.1944Звание Героя Советского Союза присвоено группе воинов-джигитов Башкирской кавалерийской дивизии во главе с комдивом Г. Беловым. Среди награжденных - командир полка Т. Кусимов, командиры взводов А. Давлетов, А. Закиров, С. Хасанов, помощники командира взвода К. Ахметшин, Ш. Гатиатуллин, А. Хайдаров, командиры отделения С. Биктимиров, А. Гизатуллин, М. Кужаков, А. Никифоров, К. Хайбуллин, пулеметчики Ф. Габдрашитов, Б. Давлятов и Т. Халиков, минометчик Т. Миндигулов, наводчик противотанкового ружья А. Гордеев. 25.01.1944Башкирский союз советских композиторов готовит к 25-летию республики оперу "Шаура" Валеева (либретто Бурангулова) и "Нежданная свадьба" Исмагилова и Спадавеккиа (либретто Бикбая). 26.01.1944Указом от 24 января 1944 г. главному геологу Башнефтекомбината Андрею Трофимуку присвоено звание Героя Социалистического Труда.5.02.1944Яфгату Набиуллину - 13 лет, он ученик пятого класса одиннадцатой школы Ишимбая. Подружившись прошлым летом в госпитале с ранеными бойцами и командирами Красной Армии он после их выздоровления уехал вместе с ними на фронт. Был зачислен ординарцем командира танковой части, участвовал в нескольких сражениях под Гомелем. Затем Яфгата, ставшего любимцем всех бойцов, перевели в полковую разведку. В бою вражеская пуля ранила командира части. Бойцы на время остались без руководства. Тогда 13-летний Яфгат пробрался к переднему ряду наших бойцов, встал над окопами и крикнул:- За Родину, за Сталина, за мной!Как один человек поднялись советские воины, мощной лавиной пошли на неприятеля. Вражеская атака была отбита. Наши войска заняли два опорных пункта противника. За отвагу и доблесть Яфгат Набиуллин награжден орденом Красной Звезды. Недавно Яфгат приехал в отпуск домой к своим родителям, побывал и в 11 школе Ишимбая. 27.02.1944Трудящиеся Кандринского района собрали и сдали в Государственный банк на строительство эскадрильи боевых самолетов имени 25-летия Башкирской АССР 2 250 000 рублей. 7.04.1944с. Кушнаренково, БАССРПредседателю исполкома сельсовета т. Гумерову.Передайте колхозникам и колхозницам Асановского сельсовета, собравшим 121 000 рублей на строительство эскадрильи самолетов им. 25-летия Башкирии, мой братский привет и благодарность Красной Армии.И. Сталин. 8.04.1944Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 марта 1944 года в Уфе образован Демский район за счет включения в городскую черту рабочего поселка Дема Уфимского сельского района. 23.04.1944Указом от 18 апреля присвоено звание "Народный сэсэн Башкирской АССР" Мухаметше Бурангулову - поэту-фольклористу, Фарраху Давлетшину и Саиту Исмагилову - певцам-импровизаторам. 25.06.1944На базу Главчермет (Уфа) пришло на днях около 200 учеников ремесленного училища № 6. За несколько часов работы они погрузили 80 тонн металлолома. Баржа с ценным грузом для металлургических заводов была отправлена в срок. Юрий ЕРОФЕЕВ. в Уфе> от 27.04.05 г.