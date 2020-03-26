Во время карантина школьникам Башкирии будут выдавать еду

Во время дистанционного обучения, которое начнется со 2-го апреля после весенних каникул, для школьников не будут останавливаться организацию питания. Такое решение было принято и изложено главой региона в новом указе, вносящем изменения в положение о повышенной готовности.

В указе уточняется, что питание будет поставлять не всем, а тем детям, которые имеют право на бесплатное питание. Выдаваться будут продуктовые наборы.

По данным РБК, в настоящий момент в Башкирии 56,96 тыс. обучающихся из многодетных малоимущих семей, 22,04 тыс. – детей с ОВЗ и 3968 детей-инвалидов.