Во время карантина школьникам Башкирии будут выдавать еду
26 марта, 15:48ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Такой указ выпустил глава региона Радий Хабиров.
Во время дистанционного обучения, которое начнется со 2-го апреля после весенних каникул, для школьников не будут останавливаться организацию питания. Такое решение было принято и изложено главой региона в новом указе, вносящем изменения в положение о повышенной готовности.
В указе уточняется, что питание будет поставлять не всем, а тем детям, которые имеют право на бесплатное питание. Выдаваться будут продуктовые наборы.
По данным РБК, в настоящий момент в Башкирии 56,96 тыс. обучающихся из многодетных малоимущих семей, 22,04 тыс. – детей с ОВЗ и 3968 детей-инвалидов.
Малоимущие и многодетные будут получать паек из расчета 45 рублей на ребенка в день, а дети с ограниченными возможностями здоровья —100 рублей в день.
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