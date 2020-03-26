В Башкирии заработала горячая линия для защиты прав медиков во время пандемии

В Башкирии республиканский профсоюз медиков открыл горячую линию для защиты трудовых интересов работников здравоохранения во время пандемии коронавируса. Врачи работают в усиленном режиме. В связи с этим республиканский комитет будет следить за тем, чтобы у врачей всегда были средства индивидуальной защиты и отдых после сверхурочных смен.

— Врач должен быть уверен, что за ненормированный рабочий день ему выплатят зарплату, соответствующую нагрузкам. Что при заражении коронавирусом работнику установят статус профзаболевания, предусматривающий дополнительные государственные гарантии. А члены профсоюза смогут воспользоваться материальной помощью от профсоюза в случае заражения, — отметил Рауль Халфин, председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения.