В Башкирии заработала горячая линия для защиты прав медиков во время пандемии
Об этом сообщили в профсоюзе работников здравоохранения.
В Башкирии республиканский профсоюз медиков открыл горячую линию для защиты трудовых интересов работников здравоохранения во время пандемии коронавируса. Врачи работают в усиленном режиме. В связи с этим республиканский комитет будет следить за тем, чтобы у врачей всегда были средства индивидуальной защиты и отдых после сверхурочных смен.
— Врач должен быть уверен, что за ненормированный рабочий день ему выплатят зарплату, соответствующую нагрузкам. Что при заражении коронавирусом работнику установят статус профзаболевания, предусматривающий дополнительные государственные гарантии. А члены профсоюза смогут воспользоваться материальной помощью от профсоюза в случае заражения, — отметил Рауль Халфин, председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения.
Медики, которые столкнулись с несправедливостью и ущемлением прав могут подать жалобу по телефон 8-987-045-24-88 по WhatsApp или на электронную почту Республиканского комитета профсоюза robprzrf@mail.ru, а также в профком учреждения здравоохранения.