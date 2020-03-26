В Башкирии пояснили, у кого подозревают наличие коронавируса
Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, кто попадает под подозрение прежде всего.
Глава ведомства пояснил, что прежде всего присматриваются к людям, у которых есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, и которые были в течение последних 14 дней на территории зарубежных стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом.
Врачи обращают внимание на пациентов, у которых затруднено дыхание, кашель, температура. В настоящий момент подтверждения анализов ожидают 64 человека, все анализы в работе, пояснил министр.
Руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак пояснила, что человек считается здоровым после двух отрицательных результатов анализов на коронавирус с разницей в несколько дней.
Напомним, что по последним данным, в республике обнаружено четверо больных коронавирусом. У остальных результаты пока что не подтверждены. Врачам республики для стимулирования борьбы с инфекцией ввели стимулирующую плату.