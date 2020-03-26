В Башкирии несколько дней будут выть сирены

Госкомитет по ЧС передал, что в республике в период с 24 по 26 марта начали проводить плановую техническую проверку региональном автоматизированной системы.

Планируется, что в это период будут поочередно на короткий промежуток времени включаться сирены и громкоговорители. Длительность сигнала составит три секунды.