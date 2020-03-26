В Башкирии несколько дней будут выть сирены
26 марта, 13:17ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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В госкомитете по чрезвычайным ситуацию начали проверку оповещательных систем.
Госкомитет по ЧС передал, что в республике в период с 24 по 26 марта начали проводить плановую техническую проверку региональном автоматизированной системы.
Планируется, что в это период будут поочередно на короткий промежуток времени включаться сирены и громкоговорители. Длительность сигнала составит три секунды.
В ведомстве предупредили, что в случае реальной угрозы сигнал будет подаваться на протяжение пяти минут. Одновременно будут работать сирены, громкоговорители и гудки промышленных предприятий.
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