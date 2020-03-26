В Башкирии на фабриках закончилась марля для шитья защитных масок
В Министерстве промышленности обещали решить эту проблему.
На сегодняшний день фабрики республики своими силами сшили 105 тысяч масок. Ежедневно там шьют по 35-37 тысяч средств индивидуальной защиты, несмотря на то, что глава республики поставил задачу создавать по 50 тысяч масок.
На необходимый уровень производства выйти не получается из-за отсутствия марли, резинок и другой фурнитуры. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр промышленности и энергетики РБ Александр Шельдяев. Но вскоре эта проблема, по его словам, должна решиться.
— Сегодня выходит фура с марлей из Узбекистана, примерно на 4 миллиона масок. Если все нормально будет – отошьем. Плюс сегодня 418 тысяч масок «Башформация» закупила у компании «Дельрус», они будут распределены по сетям аптек и по предприятиям, — доложил Александр Шельдяев.
Радий Хабиров потребовал не тратить все маски на медицинские учреждения, органы государственной власти и оперативные службы. Большинство масок должно быть отправлено в госаптеки, при этом следует ограничить количество продаваемых средств индивидуальной защиты – не более одной в одни руки.
Отметим, что еще 700 тысяч масок в республике поступит из Турции. По договору они должны прибыть в Башкирию 30 марта.