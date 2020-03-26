В Башкирии на фабриках закончилась марля для шитья защитных масок

На сегодняшний день фабрики республики своими силами сшили 105 тысяч масок. Ежедневно там шьют по 35-37 тысяч средств индивидуальной защиты, несмотря на то, что глава республики поставил задачу создавать по 50 тысяч масок.

На необходимый уровень производства выйти не получается из-за отсутствия марли, резинок и другой фурнитуры. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр промышленности и энергетики РБ Александр Шельдяев. Но вскоре эта проблема, по его словам, должна решиться.

— Сегодня выходит фура с марлей из Узбекистана, примерно на 4 миллиона масок. Если все нормально будет – отошьем. Плюс сегодня 418 тысяч масок «Башформация» закупила у компании «Дельрус», они будут распределены по сетям аптек и по предприятиям, — доложил Александр Шельдяев.

Радий Хабиров потребовал не тратить все маски на медицинские учреждения, органы государственной власти и оперативные службы. Большинство масок должно быть отправлено в госаптеки, при этом следует ограничить количество продаваемых средств индивидуальной защиты – не более одной в одни руки.