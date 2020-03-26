В Башкирии будут строго наказаны 37 человек, нарушивших режим самоизоляции

Сегодня, 26 марта, на совещании в правительстве Башкирии заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов рассказал, что будут наказаны 37 человек, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из зарубежных поездок в течение последних 14 дней.

По его словам, 24 марта рабочей группой управления Роспотребнадора началось рассмотрение первых протоколов о нарушении режима самоизоляции. Сейчас решается вопрос о возбуждении административных правонарушений. Принято решение о возбуждении 37 таких дел.

- Сегодня приглашены четыре человека из тех, у кого закончился режим самоизоляции, в пятницу приглашены 11 человек. На 30 марта приглашены еще девять человек. На них будут составлены протоколы, - уточнил Александр Жеребцов.

- Ключевая задача перед муниципалитетами - взять под контроль этот вопрос. Дисциплина у таких людей слабая. Надо наказывать нарушителей. В Госдуме находится законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина. Пусть знают: не забудем и не простим, - подчеркнул Радий Хабиров. - Посмотрите видеохронику из Китая, там сейчас в судах выносят наказания - кому год. кому два года за нарушения. допущенные во время карантина.

Вице-премьер Ленара Иванова уточнила, что, по последним данным, в республике составлен уже 271 протокол о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, наиболее резонансным стало поведение блогера Гузель Шарафудиновой, которая демонстративно отказалась находиться в самоизоляции после возвращения с семьей с отдыха из-за границы и оскорбила своих подписчиков.