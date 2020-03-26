В Башкирии адвоката обвиняют в крупном мошенничестве
26 марта, 12:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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39-летний мужчина незаконно получил денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что адвоката подозревают в покушении на мошенничество с причинением гражданину ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следователи установили, что в декабре 2019 года адвокат предложил своему подзащитному за незаконное вознаграждение в размере 1,2 млн, которые якобы перейдут прокурорам, прекратить дело об уголовном преследовании.
В действительности, по данным следкома, адвокат не имел возможности такое гарантировать. Клиент на сделку согласился, а затем обратился в ФСБ. Защитника задержали при передаче денег с поличным. Свою вину подсудимый признал, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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