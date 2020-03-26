В Башкирии адвоката обвиняют в крупном мошенничестве

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что адвоката подозревают в покушении на мошенничество с причинением гражданину ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователи установили, что в декабре 2019 года адвокат предложил своему подзащитному за незаконное вознаграждение в размере 1,2 млн, которые якобы перейдут прокурорам, прекратить дело об уголовном преследовании.