В 18 регионах Российской Федерации выявлены зараженные COVID-19
26 марта, 17:50ОбществоФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в 18 регионах нашей страны обнаружены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
По данным медиков, 136 заболевших находятся в столице, 7 в Свердловской области, по 5 в Санкт-Петербурге и Пермском регионе, четверо – в Якутии.
Меньше всего заболевших в Хабаровском крае, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Хакасии – по 1 человеку, пишет RT.
В оперативном штабе отмечают, что первые двое заболевших зарегистрированы в Бурятии.
На сегодняшний день в Российской Федерации 840 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Двое скончались, 38 пациентов выписаны после полного выздоровления.
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