В 18 регионах Российской Федерации выявлены зараженные COVID-19

По данным медиков, 136 заболевших находятся в столице, 7 в Свердловской области, по 5 в Санкт-Петербурге и Пермском регионе, четверо – в Якутии.

Меньше всего заболевших в Хабаровском крае, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Хакасии – по 1 человеку, пишет RT.

В оперативном штабе отмечают, что первые двое заболевших зарегистрированы в Бурятии.