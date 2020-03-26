Центробанк выпустил рекомендации по работе с долгами инфицированных коронавирусом

Кредиторам рекомендуется оперативно рассматривать заявления на ипотечные каникулы от заемщиков, у которых официально подтвержден коронавирус. Реструктуризацию ипотечным заемщикам, болеющим коронавирусной инфекцией, рекомендуют проводить даже если заемщик уже пользовался ипотечными каникулами.

Отмечается, что подтвержденное заболевание COVID-19 может считаться основанием для оперативного рассмотрения заявки на реструктуризацию потребкредита и отмены пени и штрафов.

Если заемщик обратился по поводу реструктуризации после болезни, ему все равно необходимо пойти навстречу. Также не начисляется неустойка за неисполнение обязательств. Кроме этого, не рекомендуется портить кредитную историю таких заемщиков.

Наконец, Центробанк обратился к финансовым структурам с рекомендацией до 30 сентября текущего года не обращать взыскание на предмет ипотеки заемщика, если у него или члена его семьи выявлен коронавирус, при условии, что речь идет о единственном жилье.