Сбербанк будет работать в штатном режиме с 30 марта по 3 апреля

Вместе с тем он будет принимать заявки на реструктуризацию кредитов от бизнеса и граждан, пострадавших от эпидемии. При этом клиентам посоветовали минимизировать посещение офисов банка, перейдя на удаленный режим.

Mk.ru пишет, что корпоративные клиенты Сбербанка смогут совершать все биржевые операции и расчеты на всех рынках. Сбербанк также обеспечит осуществление межбанковских платежей в соответствии с регламентом функционирования платежной системы Банка России. Со слов заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, сотрудники банка будут принимать заявки на «кредитные каникулы». Отсрочку на уплату займов бизнесу и гражданам, пострадавшим от коронавируса, предоставило правительство. Он отметил, что с клиентами будут работать и кредитные менеджеры, чтобы нуждающиеся в поддержке оперативно обращались с заявками на реструктуризацию задолженности. Это затрагивает практически всех клиентов, а первостепенно — малый и средний бизнес.