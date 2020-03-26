Радию Хабирову и членам правительства Башкирии сделают тест на коронавирус

Сегодня, 26 марта, на совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратился к министру здравоохранения РБ Максиму Забелину с предложением сделать тест на коронавирус ему и членам правительства.

Надо отметить, что глава минздрава отнесся к такому предложению без особого энтузиазма, пояснив, что количество тестов не настолько велико, чтобы делать их без острой необходимости. Сейчас необходимо проверить в первую очередь тех, кто приехал из-за рубежа. И если с такой просьбой обратятся еще и главы муниципалитетов, то на подобное тестирование может уйти тысяча и более тестов.

В итоге после недолгого спора было принято решение сделать тесты только членам правительства республики. Но позднее, скорее всего, будут изысканы резервы и для того, чтобы провести тестирование и глав муниципалитетов.

По последним данным, сделать тесты необходимо 20 тысячам жителей республики, прибывшим из-за границы в марте. О тестировании тех, кто не совершал поездки за рубеж в этот период, но мог побывать в Москве, например, речь пока не ведется. Таким людям тестирование проводят только по направлению врача.