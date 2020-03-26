Одноклассники составили портрет популярных пользователей

В честь дня рождения ОК проанализировали профили пользователей соцсети с самым большим количеством друзей (от 3 000 до 5 000). В результате исследования ОК составили портрет мужчины и женщины по их возрасту, семейному положению, а также предпочтениям в музыке и видео.

Лучшая подруга: обожает смотреть видео про путешествия и слушать песню «Под гипнозом»

Среди пользовательниц с наибольшим числом друзей больше всего женщин в возрасте 32 лет, которые живут в Москве. Кроме столицы, самые лучшие подруги живут в Краснодарском крае и Ростовской области.

Самое популярное имя среди таких пользовательниц — Елена. Второе по популярности – Татьяна, а третье — Наталья. У них есть высшее образование и супруг.

У самых дружелюбных пользовательниц ОК широкий круг увлечений. Они интересуются кулинарией, творчеством и саморазвитием. А еще любят смотреть видео про путешествия. В среднем, женщины с 3 000 — 5 000 друзей проводят в соцсети 31 час в месяц. Этого времени хватит, чтобы доехать на поезде из Москвы до Томска.

Подарки — один из самых популярных способов выразить эмоции в ОК. Женщины с наибольшим количеством друзей в среднем получают в месяц 320 подарков.

Обмениваться сообщениями и оставлять комментарии — одно из любимых занятий лучшей подруги. В среднем женщины с наибольшим количеством друзей пишут 28 тысяч знаков в месяц.

В топах музыкальных предпочтений у лучших подруг – российские популярные исполнители. Самая прослушиваемая песня — ANIVAR, «Любимый человек».

Топ-5 композиций у женщин:

ANIVAR, «Любимый человек» Artik & Asti, «Под гипнозом» Zivert, «Life» Artik & Asti, «Грустный дэнс» (feat. Артем Качер) Артур Пирожков, «Зацепила»

Лучший друг: слушает Artik & Asti и играет в «В окопе»

Больше всего пользователей с наибольшим количеством друзей — в возрасте 39 лет. Самые дружелюбные мужчины в ОК, как и женщины, живут в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области. Чаще всего пользователя с самым большим количеством друзей зовут Александр, на втором месте имя Сергей, на третьем — Алексей. У них есть высшее образование и жена. Популярные мужчины в ОК предпочитают группы про юмор, кулинарию и кино. Среди их подписок есть новостные СМИ, телеканалы и официальные группы популярных игр в Одноклассниках. Самые популярные видео у мужчин с наибольшим количеством друзей – про юмор. Как и женщины, они получают много подарков в ОК – в среднем 230 в месяц.

Как показало исследование, мужчины-лучшие друзья проводят в ОК в месяц в среднем 23 часа, а среднее количество знаков, которые они пишут в месяц составляет 20,5 тысяч.

В результате исследования выяснилось, что самые дружелюбные пользователи больше всего любят песню «Грустный дэнс» от Artik & Asti. В топ-5 песен, как и у женщин, попала только музыка от российских популярных исполнителей.

Топ-5 композиций у мужчин:

Artik & Asti, «Грустный дэнс» (feat. Артем Качер) Артур Пирожков, «Зацепила» Zivert, «Life» RASA, «Пчеловод» KAZKA, «Плакала»

Общие черты

Как выяснили ОК, суммарно самые дружелюбные пользователи каждый месяц проводят в соцсети время, эквивалентное двум столетиям: 74 года — мужчины и 126 лет — женщины.

Видео — один из самых популярных видов контента в ОК. В 2019 году социальная сеть заняла 1 место по объему видеоконтента по данным Brand Analytics. Самым популярным видео у пользователей с наибольшим количеством друзей стал репортаж о тигрятах, который собрал на сайте более 32 миллионов просмотров.