Недостойная старость: почему пенсионеры в Башкирии вынуждены выживать

Как отмечается в отчете Башстата, в последние годы в регионе наблюдается устойчивая тенденция все большего старения населения: в 2019 году количество пенсионеров по старости уже превысило четверть населения региона — 1,2 млн чел. (855,7 тыс. чел. в 2010 году). При этом регион продолжает стареть.

Не по карману

Средний размер пенсии по старости на начало 2020 года в Башкирии составил 15,3 тыс. руб. Казалось бы, пенсионеры должны радоваться и ни в чем себе не отказывать (не попадая, впрочем, даже в средний класс, согласно классификации Владимира Путина) — за 10 лет эта выплата выросла практически вдвое (7,1 тыс. руб. было в 2010 году). И хотя эта выплата сейчас примерно вдвое больше прожиточного минимума, установленного в Башкирии для пенсионеров (7,5 тыс. руб.), есть, как говорится, нюанс. В частности, параллельно с социальными выплатами росли и цены — на продукты они выросли в 1,4-4 раза, а вот цены на лекарства, которые для пенсионеров зачастую важнее продуктов питания, выросли втрое.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

— Размер нынешних пенсий никого не устраивает, — подчеркивал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев еще накануне пенсионной реформы. — Необходимо найти решение, которое обеспечит рост пенсий выше уровня инфляции, и позволит довести ее размер до 40 процентов от зарплаты. Совершенствование пенсионной системы должно быть нацелено на повышение социального статуса пенсионеров. В Башкортостане депутаты провели множество встреч с населением по данному вопросу, общались с трудовыми коллективами крупнейших предприятий. От жителей республики нам поступил ряд предложений, нацеленных на доработку законопроекта о пенсионной системе.

Прошло два года с тех пор, но не сказать, что благосостояние пенсионеров улучшилось: в гонке за хорошей жизнью эта категория населения по-прежнему плетется в арьергарде. Кроме того, сейчас курс доллара приблизился к 80 руб., в 2010 году он был вдвое меньше. Учитывая, что стоимость отечественных товаров, которые преобладают в социальной корзине, все равно зависят от курса доллара (2010 г. — 40 руб., 2020 г. — 80 руб.), в ближайшем будущем поход в магазин еще больше будет опустошать и без того худенький кошелек пенсионера. О том, что рост зарплат и выплат не успевают за ростом цен, «Медиакорсеть» писала в материале «Деньги есть, но вам не хватит: почему зарплаты в Башкирии плохо растут».

При этом стоит отметить, что прожиточный минимум пенсионера, в среднем по стране не превысивший даже 10 тыс. руб. (напомним, МРОТ в 2020 году — 12,1 тыс. руб.), учитывает расходы на ЖКХ весьма своеобразно. В частности, в минимальных нормах значится только «оплата коммунальных услуг для жилья площадью 18 кв. м». Этого, мягко говоря, недостаточно — особенно если учесть скачки сумм за те или иные услуги ЖКХ (ситуация со счетчиками и доплатами за отопление показала, что многим приходилось переплачивать за услуги с момента установления этих самых приборов). Поэтому пенсионеры вынуждены искать работу — если на это есть силы.

Хочешь жить - продолжай вертеться

Согласно данным Башстата, среднедушевые доходы домохозяйств, состоящих только из пенсионеров, складываются на уровне среднедушевого дохода в целом по республике или немного превышают его. То есть в среднем пенсионеры в Башкирии получают зарплату около 13 тыс. руб. — на уровне МРОТ. Несмотря на величину зарплат, по данным Башстата, каждый пятый пенсионер относится к категории занятых. С учетом неформальной занятости доля работающих пенсионеров несколько выше — по данным опросов, она составляет около 30%.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

— Нужно изучить перспективы рынка труда, чтобы понять — чем старше человек, тем меньше его включенность на рынке. Вакансий нет или они сокращаются, и единственная форма занятости для лиц старшего поколения — это сохранение своих рабочих мест, как правило, на местах с низкой заработной платой и неблагоприятными условиями труда. Иными словами экономика сегодня не нуждается в рабочих руках пенсионеров, и трудоустраивать их некуда, — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

В качестве индульгенции для всех, кого пенсионная реформа уже коснулась наверняка, в стране обязались организовать переобучение для всех, кто пока только готовится стать пенсионером по новому стилю. В частности, в конце прошлого года стартовала программа переподготовки предпенсионеров по международным стандартам Worldskills. Девять учебных заведений в Уфе, Стерлитамаке и Салавате готовы обучать жителей региона старше 50 лет. Предложение определенно продержится какое-то время, поскольку программа обучения предусмотрена нацпроектом «Демография», а его срыв может стоить чиновникам довольно дорого.

— Ажиотажа со стороны предпенсионеров пока нет, и причин тому несколько, — подчеркивает заместитель директора по дополнительному профобразованию и маркетингу Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа Ленар Халимов. — Прежде всего, пока о программе недостаточно информации. Хотя уже сейчас о возможности учиться бесплатно узнают больше людей, и в группы на следующий год у нас формируется очередь. В процессе обучения проблем с мотивацией не возникает, так как приходят люди, принявшие осознанное решение. У преподавателей бывают сложности при обучении работе в различных компьютерных программах: всё-таки многие слушатели не являются уверенными пользователями ПК. Но абсолютно точно, что люди 50+ так же обучаемы, как и более молодые коллеги, и в итоге они добиваются хороших результатов».

Тем интереснее, к чему же все эти усилия приводят в итоге. Ведь региональные ярмарки вакансий вполне красноречиво говорят о намерениях работодателей в отношении людей данной категории. Так, например, на ярмарке вакансий для пенсионеров и предпенсионеров вариантов было предложено немало, но вряд ли их можно назвать престижными — охранник, горничная, дворник, повар, сторож, слесарь-сантехник, электрик и др.

Подорожник, зеленка и другие лекарства

Нельзя забывать и о том, что с возрастом медицинская помощь становится все более востребованной: в ней нуждается почти каждый второй, каждый десятый — в лечении или операции. О лекарствах, которые не купить на пенсионные выплаты, мы уже писали выше. Что же бесплатная медицина, которая положена всем жителям страны по закону? Башстат отмечает относительно высокий уровень необращений в поликлиники — более трети опрошенных пенсионеров. Почти половина (40%, если точнее) лечится самостоятельно, что в равной степени может свидетельствовать как о «низком уровне самосохранительного поведения», так и о недостаточной доступности медицинской помощи.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Заметно различающийся уровень жизни городского и сельского населения обуславливает, соответственно, и отличия причин необращений за медицинской помощью. Так, если городские жители выделяют, прежде всего, качественные характеристики, то сельские — платный характер и проблемы территориальной доступности.

— Действующее российское законодательство в плане оказания бесплатной медпомощи пенсионерам требует совершенствования. В частности, необходимо установить виды, основания, формы ответственности для лиц, которые отказывают или в ненадлежащем виде оказывают бесплатную медицинскую помощь в медучреждениях. Также определенный объем предоставляемой медпомощи должен гарантировать не только лечение, но и профилактику, адаптацию, реабилитацию гражданина пенсионного возраста к настоящим условиям жизни. Кроме того, нужны подготовленные нормативные правовые акты, которые бы регламентировали порядок общественного контроля за предоставлением медпомощи пенсионерам, — считает юрист Мария Виноградова в своем исследовании «Проблемы бесплатной медицинской помощи».

Отметим и то, что уровень жизни в городе и сельской местности в Башкирии сильно отличаются, а доля сельского населения в регионе больше обычного (62% против 38%). Это также сказывается на общем соотношении тех, кто идет и не идет в поликлинику в случае угрозы здоровью. Вполне логичным кажется вывод аналитиков о том, что если городские жители в своем нежелании выделяют качественные характеристики, то сельские — платный характер и проблемы территориальной доступности. Характерно, что только три месяца назад в Башкирии приняли закон о бесплатной доставке в больницы пенсионеров старше 65 лет, проживающих в сельской местности, поскольку для многих из них медучреждения попросту недоступны.