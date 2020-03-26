Moody’s высоко оценивает устойчивость России к внешним шокам
26 марта, 14:51ОбществоФото: pixabay.com
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Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Россия имеет большую, чем другие экспортеры нефти, устойчивость к внешним потрясениям.
По данным агентства, дефицит бюджета РФ в текущем году будет не выше 1% ВВП. И хотя это довольно большая разница с профицитом в 5,3%, который был в прошлом году, в Moody’s считают, что международные финансы России находятся в хорошем состоянии.
Также эксперты агентства отметили, что резервы Банка России в 2019 году покрывали 90% внешнего долга страны, и это без учета золотого запаса, пишет rns.online. Отмечается, что в 2014 году российские резервы покрывали 55% внешних обязательств России.
Напомним, Минэкономразвития сообщило, что в январе 2020 года рост экономики России составил 1,7%. В феврале этот показатель составил 2,9%.
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