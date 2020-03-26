Лица Победы. Мария Семенюк: Под сильным огнем вынесла с поля боя 19 раненых с оружием

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Семенюк (Плотникова) Мария Павловна. 1924 года рождения.

Из наградного листа:

«Награждена медалью «За отвагу» за то, что в наступательном бою 17.07.1944 года в районе деревни Богородицкое Красногорского района Калининской области под сильным артиллерийско-минометным огнем противника непосредственно на поле боя произвела перевязки раненых бойцов и командиров, за день боя товарищ Плотникова вынесла в укрытие 19 раненых бойцов и командиров с их оружием.

Награждена медалью «За отвагу» за то, что она в наступательном бою 26.12.1944 года в Латвийской ССР под сильным огнем противника оказывала непосредственно на поле боя первую помощь раненым бойцам и командирам, одновременно вынесла из-под огня в укрытие 9 тяжело раненых бойцов вместе с их оружием».

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