Контрольное управление при главе Башкирии проведет проверку досуговых заведений
Такое указание дал глава региона Радий Хабиров.
Сегодня, 26 марта, на совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров дал поручение контрольному управлению администрации главы РБ провести проверку и выявить досуговые учреждения, которые могу продолжать работу и обслуживание клиентов вопреки решениям руководства страны и республики.
- Наши жители еще не поняли до конца, что это все очень серьезно, - подчеркнул глава региона Радий Хабиров. -Высок процент тех, кто нарушает режим изоляции, и есть заведения, которые продолжают быть открытыми, в том числе в районах. Поэтому пусть контрольное управление берет чемоданчик и отправляется проверять.
Напомним, должны закрыться детские учреждения дополнительного образования, бассейны, кинотеатры, фитнес-залы и прочие учреждения. Только один пример: мы уже писали, что вчера продолжал свою работу уфимский аквапарк вопреки всем запретам, касающимся бассейнов.
По данным на утро 26 марта число зараженных коронавирусом в Башкирии не изменилось. Их четверо: мужчина, две женщины и ребенок. По подозрению в инфицировании коронавирусом госпитализированы 64 человека, включая шестерых детей.