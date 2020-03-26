Контрольное управление при главе Башкирии проведет проверку досуговых заведений

Сегодня, 26 марта, на совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров дал поручение контрольному управлению администрации главы РБ провести проверку и выявить досуговые учреждения, которые могу продолжать работу и обслуживание клиентов вопреки решениям руководства страны и республики.

- Наши жители еще не поняли до конца, что это все очень серьезно, - подчеркнул глава региона Радий Хабиров. -Высок процент тех, кто нарушает режим изоляции, и есть заведения, которые продолжают быть открытыми, в том числе в районах. Поэтому пусть контрольное управление берет чемоданчик и отправляется проверять.

Напомним, должны закрыться детские учреждения дополнительного образования, бассейны, кинотеатры, фитнес-залы и прочие учреждения. Только один пример: мы уже писали, что вчера продолжал свою работу уфимский аквапарк вопреки всем запретам, касающимся бассейнов.