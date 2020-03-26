Главврач РДКБ Башкирии нашел оправдание нарушению режима самоизоляции
Рустэм Ахметшин поклялся, что не нарушал карантин, потому что он не болен коронавирусом.
Сегодня, 26 марта, стало известно, что главный врач РДКБ, обвиненный ранее одним из телеграм-каналов в нарушении режима самоизоляции после возвращения из-за границы, опубликовал разъяснения.
Напомним, в интернете появилась информация о том, что главный врач Республиканской детской клинической больницы Рустэм Аметшин 12 марта прилетел из поездки в Хорватию и вместо двухнедельной самоизоляции вышел на службу. Данная информация вызвала широкий общественный резонанс.
Медик пояснил на своей странице в соцсетях, что и не думал скрывать факт своей заграничной поездки. При этом Хорватия на момент окончания его отпуска не считалась страной, опасной по коронавирусу. К тому же, после возвращения в Россию Ахметшин прошел обследование на коронавирус и убедился, что не заражен им. Подтверждением тому является то, что сегодня, по прошествии двух недель после возвращения, он здоров и не заболел коронавирусом.
Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии известно о четырех зараженных, они изолированы в инфекционной больнице, еще 72 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус и ожидают результатов анализов.