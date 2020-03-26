Главврач РДКБ Башкирии нашел оправдание нарушению режима самоизоляции

Медик пояснил на своей странице в соцсетях, что и не думал скрывать факт своей заграничной поездки. При этом Хорватия на момент окончания его отпуска не считалась страной, опасной по коронавирусу. К тому же, после возвращения в Россию Ахметшин прошел обследование на коронавирус и убедился, что не заражен им. Подтверждением тому является то, что сегодня, по прошествии двух недель после возвращения, он здоров и не заболел коронавирусом.