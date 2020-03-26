ФСС Приморья призвал компании к онлайн-работе

Чтобы разъяснить детали этой рекомендации, специалисты отделения фонда в Приморье провели вебинар на эту тему совместно с коллегами из ФНС. Мероприятие прошло при поддержке компании «СБИС».

В ФСС напомнили, что, даже несмотря на пандемию коронавируса, организации обязаны представить заявление об основном виде деятельности (ОВЭД) в срок до 15 апреля. Если оно предоставлено не будет, страхователю автоматически высветится более высокий класс профессионального риска, то есть платить взносы нужно будет по повышенному тарифу, сообщает РИА «Восток-Медиа». Однако подтвердить ОВЭД тоже можно в режиме онлайн - через портал госуслуг или личный кабинет страхователя. Воспользовавшись дистанционными способами передачи этих данных, организация максимально сократит посещения в ФСС.

В фонде напомнили, что на сайте доступно оформление электронного больничного листа без посещения кабинета врача. Такой способ будет актуален для тех, кто находится на двухнедельном карантине после возвращения из стран, охваченных коронавирусом. При этом больничный можно будет получать в том числе и на совместно проживающих членов семьи.