ЕР работает над внедрением закона об инициативном бюджетировании

Андрей Турчак рассказал, что закон о «народном» бюджетировании был одобрен президентом и уже прошел первое чтение в Госдуме, пишет kursdela.biz. Он отметил, что ко второму чтению был подготовлен ряд поправок, в разработке которых участвовали регионы.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», Турчак заявил, что после вступления документа в силу механизм инициативного бюджетирования должен заработать как можно скорее во всех субъектах России.

Стоит отметить, что новый закон уже успешно применялся на практике в Ростовской, Нижегородской, Ярославской, Свердловской областях, Приморье и еще по крайней мере в семи регионах страны. Благодаря инициативному бюджетированию жители всех населенных пунктов России смогут решать, какие проекты в сфере строительства, благоустройства и ремонта социальной инфраструктуры больше остальных достойны финансирования.

Напомним, «Единая Россия» разработала проект закона о «народном бюджете», предоставляющий гражданам право выбирать, на какие цели расходовать местный бюджет. Текст документа был принят Госдумой в первом чтении.

В Республике Башкортостан реализуется пять моделей инициативного бюджетирования: региональный партийный проект «Реальные дела» «Единой России», Программа поддержки местных инициатив, «Башкирские дворики», «Доходогенерирующие проекты в сельском хозяйстве», «Наше село».

Депутат Госдумы от «Единой России» Ильдар Бикбаев пояснил, что в прошлом году на реализацию более 2500 проектов инициативного бюджетирования в республике по всем пяти практикам направлено 3170 млн рублей: в том числе 2699,2 млн рублей – средства бюджета Республики Башкортостан, 258,9 млн рублей – средства местных бюджетов и 211,9 млн рублей – внебюджетные средства.