Домогаров отказался сотрудничать с МХАТом

Актер не раскрывает подробности конфликта с администрацией театра. Он отмечает только то, что стал заложником некрасивой ситуации, пишет rns.online.

Худрук МХАТ Эдуард Бояков также отказался комментировать решение Домогарова. Между тем, пресс-служба театра сообщила, что актер не уведомлял их о прекращении сотрудничества, поэтому в афишах по-прежнему значится его имя.