Фото: wikimedia.org
Домогаров отказался сотрудничать с МХАТом
26 марта, 14:54Общество
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Известный артист Александр Домогаров из-за конфликта разорвал отношения с МХАтом. Он заявил, что не изменит решения даже после извинений со стороны руководства театра.
Актер не раскрывает подробности конфликта с администрацией театра. Он отмечает только то, что стал заложником некрасивой ситуации, пишет rns.online.
Худрук МХАТ Эдуард Бояков также отказался комментировать решение Домогарова. Между тем, пресс-служба театра сообщила, что актер не уведомлял их о прекращении сотрудничества, поэтому в афишах по-прежнему значится его имя.
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