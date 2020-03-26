Демскую больницу срочно эвакуируют, чтобы положить туда больных с коронавирусом
В настоящий момент пациентов больницы выписывают и освобождают палаты.
Пока что выписывают не всех пациентов, а только часть. По информации издания Proural.info, закрывается гинегологическое, травматологические и хирургическое отделение.
Планируется, что все сотрудники, которые будут задействованы в лечении больных, будут жить на территории лечебно-профилактического учреждения. Согласно указу регионального минздрава, в больнице создадут госпиталь для инфекционированных коронавирусом.
В больницу в Деме будут отправлять пациентов с экстренными показаниями, а также для долечивания в круглосуточном стационаре. Назначение больницы меняется с учетом правил развертывания инфекционного госпиталя.
Напомним, вчера также глава Башкирии Радий Хабиров ввел медикам дополнительные ежемесячные выплаты из-за борьбы с коронавирусом. Пока что известно о четырех случаях заражения, 64 человека находятся с подозрением на наличие инфекции в больницах.