Это важное событие будет способствовать реализации в Башкортостане национальных проектов «Образование» и «Наука».

В рамках подготовки к конкурсу в вузе прошел семинар-совещание с участием заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, министра образования и науки республики Айбулата Хажина, ректора Башкирского ГАУ Илдара Габитова и заместителей глав администраций муниципальных районов.

Ильшат Фазрахманов подробно рассказал о профориентационной работе, которая активно проводится в республике с сельской молодежью. Он отметил, что востребованные специалисты сферы АПК сегодня получают привлекательную зарплату. По его словам, инвесторы в первую очередь интересуются высококвалифицированными кадрами. Напомним, сегодня на аграрном рынке труда отмечается дефицит сельскохозяйственных специалистов — 2,5 тыс. человек. С учетом трансформации отрасли на фермах ждут подготовленных выпускников, обладающих знаниями в сфере высоких технологий и готовых постоянно обучаться, развивать свои компетенции.

Ректор БГАУ Илдар Габитов рассказал, что университет уже запустил проект «Агроклассы» с участием школ республики. И, по его словам, на сегодня курсы повышения квалификации проходит уже третий поток учителей биологии. Обучение и проживание для педагогов полностью бесплатное. Также вуз плотно взаимодействует с рядом школ, в числе которых Кабаковская, Миловская, а также учебные заведения в Бакалах и Давлеканово. В дальнейшем эта работа будет продолжена, в том числе при содействии Минобра республики.