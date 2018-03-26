В Башкирии уменьшилось количество потенциальных банкротов

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подвело итоги за первые месяцы 2018 года в сравнении с годом предыдущим. Оказалось, что количество потенциальных банкротов за первые три месяца текущего года (март 2018-го к декабрю 2017-го) практически не изменилось: 891,36 тыс. человек сейчас и 890,92 тыс. чел. тремя месяцами ранее.

Зато в течение всего 2017 года число неблагонадежных кредиторов стремительно росло: за март-декабрь 2017-го на 29,4% – 688,7 тыс. чел. Стоит отметить, что к потенциальным банкротам НБКИ относит тех, кто имеет непогашенный долг в сумме больше 500 тысяч рублей и просрочкой больше 90 дней.

Основная часть потенциальных банкротов – люди, купившие какие-то потребительские товары в кредит. Таких абсолютное большинство – 68,3%. Эта категория граждан-должников, кстати, показала максимальный рост: плюс 4,8%. Меньше всех среди «плохих» должников тех, кто взял ипотеку, таких 2,2%. Доля непогашенных автокредитов осталась на неизменном уровне, их доля сейчас и год назад равна 8,1%.

Среди регионов России лидером по росту количества потенциальных банкротов за последние три месяца является Еврейская автономная область: плюс 7,9%. На втором месте Ингушетия (+6,7%), на третьем Саха (Якутия) – +6,5%.

Москва на 19-й позиции: количество потенциальных банкротов в первопрестольной за три последних месяца увеличилось на 1,4%.