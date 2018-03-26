В Башкирии на начало 2018 года проживает 20186 человек с ВИЧ

Стали известны данные по заболеваемости ВИЧ в Башкирии, сообщили в республиканском центре по профилактике и борьбы со СПИДом.

С начала 2018 года выявлено 476 человек с ВИЧ. 280 мужчин и 196 женщин. За тот же период времени в прошлом году было на 2,59 процента меньше зараженных. У ста беременных женщин с ВИЧ родилось 67 детей.