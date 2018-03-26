В Башкирии на начало 2018 года проживает 20186 человек с ВИЧ

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С начала года 67 детей родилось у матерей с вирусом иммунодефицита.
Стали известны данные по заболеваемости ВИЧ в Башкирии, сообщили в республиканском центре по профилактике и борьбы со СПИДом.
С начала 2018 года выявлено 476 человек с ВИЧ. 280 мужчин и 196 женщин. За тот же период времени в прошлом году было на 2,59 процента меньше зараженных. У ста беременных женщин с ВИЧ родилось 67 детей.
На сегодняшний день в Башкирии проживает 20186 человек с вирусом иммунодефицита. При этом мужчин 12371, женщин 7815.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей