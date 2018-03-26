Умер основатель МММ Сергей Мавроди

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Основателю крупнейшей финансовой пирамиды было 62 года. По предварительным данным самый известный человек 90-х годов прошлого века, возивший наличные деньги грузовиками, почувствовал себя плохо на остановке общественного транспорта. Случайный прохожий спросил, что с ним. В ответ Мавроди пожаловался на плохое самочувствие и боли в области сердца. «Скорая» отвезла мужчину в одну из московских больниц, где он скончался сегодня, 26 марта.
Напомним, что Сергей Мавроди является основателем печально известной пирамиды МММ, в которой в середине 1990-х годов принимали участие по разным данным от 2 до 15 миллионов россиян. После краха МММ 10 тысяч человек официально были признаны потерпевшими, 50 человек покончили жизнь самоубийством. По другим данным количество пострадавших исчисляется миллионами, а сумма ущерба доходит до нескольких миллиардов рублей.
Сергей Мавроди был приговорен к 4,5 годам тюрьмы. После «отсидки» вел, по его словам, аскетичный образ жизни. Что не помешало ему в 2011 и 2012 годах организовать другие версии финансовой пирамиды МММ. Участие в «новых МММ» производилось через интернет. О количестве пострадавших от этих действий Мавроди точных данных нет. Также сообщалось, что Сергей Мавроди организовывал финансовые пирамиды в Индии и некоторых странах африканского континента.