Умер основатель МММ Сергей Мавроди

Основателю крупнейшей финансовой пирамиды было 62 года. По предварительным данным самый известный человек 90-х годов прошлого века, возивший наличные деньги грузовиками, почувствовал себя плохо на остановке общественного транспорта. Случайный прохожий спросил, что с ним. В ответ Мавроди пожаловался на плохое самочувствие и боли в области сердца. «Скорая» отвезла мужчину в одну из московских больниц, где он скончался сегодня, 26 марта.

Напомним, что Сергей Мавроди является основателем печально известной пирамиды МММ, в которой в середине 1990-х годов принимали участие по разным данным от 2 до 15 миллионов россиян. После краха МММ 10 тысяч человек официально были признаны потерпевшими, 50 человек покончили жизнь самоубийством. По другим данным количество пострадавших исчисляется миллионами, а сумма ущерба доходит до нескольких миллиардов рублей.