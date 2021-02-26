Вячеслав Гладков руководит Белгородской областью 100 дней

Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора 18 ноября. 26 февраля миновало 100 дней, как он руководит Белгородской областью. Что поменялось за этот период времени и что в дальнейших планах врио губернатора?

Самое важное, что в регионе была введена новая система общения местных жителей с чиновниками. С первых дней своего назначения Вячеслав Гладков начал выпуск ежедневных утренних видеообращений в личном аккаунте в Instagram, в которых рассказывает о планах на день, а также о встречах и рабочих поездках, дает ответы на вопросы подписчиков на различные темы, пишет Bel.ru. Его пример подхватили и главы департаментов и управлений, руководители районов и городских округов. Они зарегистрировали аккаунты в соцсетях и в течение дня реагируют на жалобы и вопросы белгородцев — причем не только на личных страницах, но и под публикациями Вячеслава Гладкова. Сам врио губернатора нарастил число каналов для общения с белгородцами. У него появились профили в Telegram, в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». На своей странице руководитель региона в режиме онлайн показывает оперативные заседания правительства, чтобы подписчики знали о повестке дня. С ноября Вячеславом Гладковым было проведено три прямые линии, организовано семь личных приемов. Для контроля исполнения поручений чиновниками он звонит с проверками. С даты своего назначения Гладков осуществил несколько кадровых перестановок с целью поиска опытных специалистов. Должность главы депздрава в результате досталась бывшему главврачу областной детской больницы Андрею Иконникову. За соцзащиту и сферу труда в Белгородской области теперь ответственна Елена Батанова, которая ранее уже возглавляла социальный блок. Главой департамента внутренней политики стал Алексей Папченя — профессиональный медиаменеджер. Первым замгубернатора, ответственным за цифровизацию, был назначен Евгений Мирошников. Вячеслав Гладков организует встречи с федеральными ведомствами, делится с руководителями министерств проектами и идеями и просит поддержки для развития региона. Как результат — из Москвы в областной бюджет с 18 ноября поступило около 2 млрд рублей. Регион также получил помощь на капитальный ремонт драмтеатра, расселение местных жителей из ветхого жилья, проведение дорожных работ на участке М2 «Крым», для поддержки занятости и развития МСП. В Белгородской области продолжают внедрение нововведений в различных отраслях: запущен проект по формированию IT-навыков в детсадах, усовершенствован электронный рецепт и введен электронный документооборот. Предоставлены средства на развитие микрорайонов ИЖС и улучшение качества питьевой воды. Запланировано возведение ФАПов и офиса семейного врача. Гладков разбирает проблемы и предлагает методы их решения не только для Белгорода, но и для других муниципалитетов. Так, для Губкинского горокруга им было предложено внести в план строительство магистральных сетей теплоснабжения в микрорайоне Южный, для Валуйского — добавить в программу возведение нового моста через Оскол. Для областного центра врио губернатора распорядился разработать эскизный проект по реконструкции набережной Везёлки в районе БелГУ и завершить оснащение детсада на улице Есенина до 1 мая.

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