Вирус недоверия. Медики Башкирии заявили о пропаже сведений о пациентах с Covid-19

Коллеги из других больниц посоветовали нам записывать данные о ковидных пациентах с результатами их тестов ПЦР и анализов на антитела, а также эпидномерами в специальную тетрадь, а потом предъявлять её, если возникнут сомнения в размере выплат. Мы так и делаем. Вопросы такие возникали не только у сотрудников «скорой» или инфекционного стационара, но и у работников поликлиник. Они обращались с жалобой в прокуратуру, но получили потрясающий ответ, что им выплаты не положены на основании 484-го постановления правительства РФ. Словно и не существуют еще 415-е постановление РФ или 122-й указ Хабирова, рассказал о своих проблемах сотрудник Белебеевской ЦРБ, попросивший не называть его имя в статье.