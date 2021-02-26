В селе Шафраново в Башкирии спустя двое суток восстановили водоснабжение

В селе Шафраново в Башкирии спустя двое суток восстановили водоснабжение

Вчера, 19:17ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
В селе Шафраново восстановили подачу воды. Об этом главе Башкирии доложил руководитель администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

Напомним, в населенном пункте более 300 жителей остались без воды из-за поломки насосного оборудования. Работы планировали завершить еще вчера, однако закончить их удалось только к вечеру 26 февраля.

Глава Башкирии поручил подчиненному совместно с прокуратурой разобраться с поставщиком и закупщиком некачественного оборудования, чтобы такой ситуации больше не повторялось.

— Вы у нас вообще-то один из самых опытных глав муниципалитета. Я не ожидал, что вы такую историю допустите, — отметил Хабиров в разговоре с чиновником.

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