В Салавате зайцы устроили драку на производственной площадке
В Салавате зайцы устроили драку на производственной площадке
Вчера, 13:31ОбществоКарина МамаеваФото: Скриншот с видео
В городе Салават на территорию одного из производств пробрались маленькие пушистые животные. Сотрудники предприятия стали свидетелями неожиданной разборки между зайцами.
Как сообщает газета «Выбор», драка началась после того, как автор видео угостил пушистых лакомством. Именно и это и стало причиной конфликта. К счастью, все закончилось мирно. После драки один из зайцев убежал.
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