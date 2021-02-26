В Башкирии вкладчикам «Золотого запаса» вернули 1,7 млрд рублей

Сегодня, 26 февраля, состоялось заседание рабочей группы по ситуации с вкладчиками инвестплощадки «Золотой запас». Напомним, на сегодняшний день еще более 2,7 тысяч человек ждут возврата 1,4 миллиардов рублей.

По словам руководителя бэк-офиса ООО «Золотой запас» Жанны Глобенко, за все время вкладчикам уже было возвращено более 1,7 миллиардов рублей. Всего заемщики привлекли более 3 миллиардов рублей. Председатель Совета по правам человека Владимир Барабаш отметил, что у компаний-должников были обнаружены два крупных актива стоимостью более пяти миллиардов рублей. Это земельные участки в поселке Русский Юрмаш и объект недвижимости в центре города. Сейчас они выставлены на продажу. Отметим, что речь идет о гостинице «Урал-тау» на улице Гоголя, 72. Ранее в Уфе выставили на продажу многоэтажное здание, расположенное в центре города. Объект продается за 800 миллионов рублей, следует из объявления на сайте «Авито».

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