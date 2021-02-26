В Башкирии вкладчикам «Золотого запаса» вернули 1,7 млрд рублей

По словам руководителя бэк-офиса ООО «Золотой запас» Жанны Глобенко, за все время вкладчикам уже было возвращено более 1,7 миллиардов рублей. Всего заемщики привлекли более 3 миллиардов рублей.
Председатель Совета по правам человека Владимир Барабаш отметил, что у компаний-должников были обнаружены два крупных актива стоимостью более пяти миллиардов рублей. Это земельные участки в поселке Русский Юрмаш и объект недвижимости в центре города. Сейчас они выставлены на продажу.
Отметим, что речь идет о гостинице «Урал-тау» на улице Гоголя, 72. Ранее в Уфе выставили на продажу многоэтажное здание, расположенное в центре города. Объект продается за 800 миллионов рублей, следует из объявления на сайте «Авито».