В Башкирии экс-главу участка колонии подозревают в получении взятки от осужденного

В Башкирии экс-главу участка колонии подозревают в получении взятки от осужденного

Вчера, 11:44ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
В Стерлитамаке бывший начальник участка ФКУ «Колония-поселение № 6» УФСИН подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий. В отношении 31-летнего мужчины заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Башкирии.

По версии следствия, экс-сотрудник получил от осужденного взятку 20 тысяч рублей за возможность покинуть Стерлитамак, где располагается колония. При этом, по закону, лица, отбывающие наказание в колонии-поселении, могут покинуть учреждение с разрешения администрации, но находиться в пределах муниципалитета. Факт получения взятки выявил отдел собственной безопасности ФСИН.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также проверяют служебную деятельность подозреваемого на наличие иных нарушений закона.

уголовное делоколонияБашкирия
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