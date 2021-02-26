В Башкирии экс-главу участка колонии подозревают в получении взятки от осужденного

По версии следствия, экс-сотрудник получил от осужденного взятку 20 тысяч рублей за возможность покинуть Стерлитамак, где располагается колония. При этом, по закону, лица, отбывающие наказание в колонии-поселении, могут покинуть учреждение с разрешения администрации, но находиться в пределах муниципалитета. Факт получения взятки выявил отдел собственной безопасности ФСИН.