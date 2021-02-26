Средний размер пенсии по Башкирии составил 15 256 рублей

Средний размер пенсии в Башкирии на 1 января составил 15 256 рублей. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на Башстат.

Показатель в этом году вырос на 837 рублей по сравнению с прошлым годом. При этом численность пенсионеров в республике за это время снизилась с 1,19 миллиона до 1,175 миллиона человек. Большинство пенсионеров (около 1,077 миллиона) получают страховые пенсии в размере 15 714 рублей, что на 866 рублей больше, чем в начале 2020 года. Остальные 98 тысяч человек в среднем имеют пенсию в 10 242 рубля. Напомним, средний размер пенсий в России в январе 2021 года достиг 17,5 тысяч рублей, а большинство неработающих пенсионеров (около 32 миллионов человек) получат прибавку от одной тысячи рублей. Только те, чья пенсия составляла 7-8 тысяч рублей, будут получать меньше 10 тысяч рублей. Максимальный размер выплат составит 31549 рублей.

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