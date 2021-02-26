Синоптики спрогнозировали порывы ветра и потепление в Башкирии

Синоптики спрогнозировали порывы ветра и потепление в Башкирии

Вчера, 07:30ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Башгидрометцентр рассказал о погоде в ближайшие дни.

Сегодня днем ожидается -13…-18 градусов. По западу Башкирии пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица.

27 сентября ожидается снег, в отдельных районах до сильного, местами метель, на дорогах снежные заносы, накат, гололедица. Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Ночью температура воздуха достигнет -15…-20 градусов, по юго-востоку -25 градусов. Днем потеплеет до -3…-8 градусов, по северо-востоку ожидается -13 градусов.

В воскресенье, 28 февраля, временами пройдет снег, ночью в отдельных районах будет наблюдаться метель, снежные заносы, накат и гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Ночью столбик термометра достигнет отметки в -7…-12 градусов, по северу республики -14…-19 градусов. Днем ожидается -4…9 градусов.

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