Новые альбомы Земфиры и Face, домашний арест министра ЖКХ. Итоги дня в Башкирии

В начале последнего на этой неделе рабочего дня глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал о реконструкции Бельского моста в Уфе. В настоящее время 330 из 688 метров моста готовы — пройдена половина пути. Он вспоминает, что в августе 2020 года строители при помощи домкратов сдвинули первые сантиметры конструкции, а тебе они уже завершили шестой этап надвижки пролетного строения.
Сегодняшний день можно считать самым музыкальным в этом году. Своими новыми альбомами порадовали наши земляки – неподражаемая Земфира и самобытный Face. Так, в альбом Земфиры входят 12 треков, в том числе «Остин», клип на которой был опубликован на прошлой неделе. А вот Face удивил поклонников выходом нового мини-альбома с позитивным названием «Жизнь удалась».
Без внимания не остался и уроженец Уфы рэпер Моргенштерн. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении рэпера и АО «Альфа-Банка». Причиной стала реклама карты банка в видео «Клип за 10 лямов» на Youtube-канале исполнителя. Подробнее в материале.
Не очень хорошо неделя закончилась для министра ЖКХ Бориса Беляева. Кировский районный суд избрал меру пресечения задержанному ранее министру. Он остается под домашним арестом на два месяца. Напомним, чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2017 году чиновник, будучи главой Кумертау, утвердил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения в селе Маячном.
Администрация Туймазинского района ответила на официальный запрос Mkset по вопросам выдачи жилья по социальной программе, обеспечивающей жильем детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Однако ответили они выборочно, утаив важную информацию. Подробнее о предыстории и ответах чиновников в материале.