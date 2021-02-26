Новые альбомы Земфиры и Face, домашний арест министра ЖКХ. Итоги дня в Башкирии

Новые альбомы Земфиры и Face, домашний арест министра ЖКХ. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:47ОбществоКарина МамаеваФото: донэллиот.рф
Главные новости Уфы и Башкирии на 26 февраля.

В начале последнего на этой неделе рабочего дня глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал о реконструкции Бельского моста в Уфе. В настоящее время 330 из 688 метров моста готовы — пройдена половина пути. Он вспоминает, что в августе 2020 года строители при помощи домкратов сдвинули первые сантиметры конструкции, а тебе они уже завершили шестой этап надвижки пролетного строения.

Сегодняшний день можно считать самым музыкальным в этом году. Своими новыми альбомами порадовали наши земляки – неподражаемая Земфира и самобытный Face. Так, в альбом Земфиры входят 12 треков, в том числе «Остин», клип на которой был опубликован на прошлой неделе. А вот Face удивил поклонников выходом нового мини-альбома с позитивным названием «Жизнь удалась».

Без внимания не остался и уроженец Уфы рэпер Моргенштерн. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении рэпера и АО «Альфа-Банка». Причиной стала реклама карты банка в видео «Клип за 10 лямов» на Youtube-канале исполнителя. Подробнее в материале.

Не очень хорошо неделя закончилась для министра ЖКХ Бориса Беляева. Кировский районный суд избрал меру пресечения задержанному ранее министру. Он остается под домашним арестом на два месяца. Напомним, чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2017 году чиновник, будучи главой Кумертау, утвердил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения в селе Маячном.

Администрация Туймазинского района ответила на официальный запрос Mkset по вопросам выдачи жилья по социальной программе, обеспечивающей жильем детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Однако ответили они выборочно, утаив важную информацию. Подробнее о предыстории и ответах чиновников в материале.

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