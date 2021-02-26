Новые альбомы Земфиры и Face, домашний арест министра ЖКХ. Итоги дня в Башкирии

В начале последнего на этой неделе рабочего дня глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал о реконструкции Бельского моста в Уфе. В настоящее время 330 из 688 метров моста готовы — пройдена половина пути. Он вспоминает, что в августе 2020 года строители при помощи домкратов сдвинули первые сантиметры конструкции, а тебе они уже завершили шестой этап надвижки пролетного строения.