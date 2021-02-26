На Госуслугах можно получить справки о пенсиях, выплатах и соцуслугах

Справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и иных выплатах стали доступны на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
Справка о наборе социальных услуг включает в себя полную информацию о наличии права на льготы, их сроке и способе предоставления — в натуральной форме или денежном эквиваленте. Документ можно заказать на Госуслугах, после чего данные будут сформированы Пенсионным фондом и направлены в личный кабинет пользователя.
Эти сведения могут пригодиться для оформления путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда на пригородном или междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также для покупки лекарств и медицинских изделий по рецептам или продуктов лечебного питания для детей инвалидов.
Вторая услуга позволяет получить всю информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Они могут понадобиться при оформлении банковского кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. В 2020 году с помощью личного кабинета на сайте ПФР данной услугой воспользовались более 500 тысяч раз.