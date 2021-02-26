Суд отправил министра ЖКХ Башкирии под домашний арест на месяц и 17 суток

Суд отправил министра ЖКХ Башкирии под домашний арест на месяц и 17 суток

Вчера, 17:21ОбществоКарина МамаеваФото: Кировский райсуд
Сегодня, 26 февраля, Кировский районный суд избрал меру пресечения задержанному ранее министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву. Он остается под домашним арестом на два месяца.

Напомним, Бориса Беляева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2017 году чиновник, будучи главой Кумертау, утвердил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения в селе Маячном.

Ущерб бюджету республики оценили в более чем 95 миллионов рублей. С подозреваемым проводятся следственные действия. Кроме того, устанавливаются другие причастные к этому делу. Ранее по данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены экс-министр строительства Рамзиля Кучарбаева и его заместитель. В 2017 году он возглавлял ГКУ «Управление капитального строительства РБ».

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