Суд отправил министра ЖКХ Башкирии под домашний арест на месяц и 17 суток

Ущерб бюджету республики оценили в более чем 95 миллионов рублей. С подозреваемым проводятся следственные действия. Кроме того, устанавливаются другие причастные к этому делу. Ранее по данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены экс-министр строительства Рамзиля Кучарбаева и его заместитель. В 2017 году он возглавлял ГКУ «Управление капитального строительства РБ».