Мэрия Туймазов проигнорировала вопрос о разнице стоимости квартир для детей-инвалидов

Напомним, ранее мы рассказывали о семьях, которые получили квартиры по республиканской целевой программе, но их стоимость не соответсвует закупочной. Так, в 2019 году семья Закировых из Туймазинского района получила квартиру для 12-летнего Артура с диагнозом эпилепсия, задержка в развитии и атипичный аутизм. Они считают, что местные чиновники закупили квартиру дороже ее фактической стоимости. По результатам независимой экспертизы стоимость квартиры размером 33 квадратных метра составляет 990 тысяч рублей, хотя куплена была квартира за 1,296 миллионов рублей.