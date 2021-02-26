Мэрия Туймазов проигнорировала вопрос о разнице стоимости квартир для детей-инвалидов

В ответе представители муниципалитета отметили, что закупка квартир происходит путем открытого аукциона, где любой желающий может участвовать в процедуре закупки путем предложения своего жилого помещения, если оно соответствует техзаданию. При этом для соблюдения закона о защите конкуренции заказчик не имеет право указывать в техзадании район расположения, год постройки дома, этажность и благоустроенность.
Редакция Mkset также запрашивала статистику за предыдущий год по количеству выданных по данной соцпрограмме квартир и бюджету, выделяемому на приобретение социального жилья. Однако в ответе данную информацию не представили. Помимо этого представители муниципалитета не ответили на вопрос о разнице между закупочной и фактической стоимостью квартиры.
Напомним, ранее мы рассказывали о семьях, которые получили квартиры по республиканской целевой программе, но их стоимость не соответсвует закупочной. Так, в 2019 году семья Закировых из Туймазинского района получила квартиру для 12-летнего Артура с диагнозом эпилепсия, задержка в развитии и атипичный аутизм. Они считают, что местные чиновники закупили квартиру дороже ее фактической стоимости. По результатам независимой экспертизы стоимость квартиры размером 33 квадратных метра составляет 990 тысяч рублей, хотя куплена была квартира за 1,296 миллионов рублей.
После публикации Mkset Туймазинский следственный отдел начал доследственную проверку по факту предоставления жилья по завышенной стоимости семьям с детьми-инвалидами. А уже через несколько дней к семье Закировых пришли представители опеки после анонимного звонка.
В отделе опеки и попечительства Туймазинского района Mkset подтвердили, что выезд к семье Закировых сегодня действительно производился, однако комментировать ситуацию, связанную с этой семьей, подробнее отказались.