Компанию “Союз-М” заставят рассчитаться за грузоперевозки через суд

Необходимо отметить, что это не первый раз, когда корпорация “Союз” попадает в поле зрения средств массовой информации. В частности, некоторое время назад между ее акционерами произошел корпоративный конфликт, в котором участвовал Васильев. Кроме этого, у журналистов есть основания считать, что глава корпорации использует полученный престижный статус официального поставщика Кремля не только для укрепления позиций на рынке, но и для оказания помощи высокопоставленным чиновникам.