Компанию “Союз-М” заставят рассчитаться за грузоперевозки через суд

Издание newsnn.ru сообщает, что на “Союз-М” подано несколько исков. Большинство истцов - компании, которые оказывают услуги по грузоперевозкам. Так, сумма искового требования «ТБЛ-Авто» превышает восемьсот миллионов рублей - “дочка” “Союза” не оплатила услуги по грузоперевозкам.
Еще один истец - компания “Новик Логистик”. С ней был заключен договор, в соответствии с которым грузоперевозчик оказывал услуги по транспортировке груза автомобильным транспортом, а ответчик их не оплатил. Сумма иска составила почти три миллиона рублей, куда входят основной долг и пеня.
Также с иском к “Союз-М” в суд обратились представители компании “АРЛК-Транс”. Ей ответчик должен порядка одного миллиона рублей. Причина образования задолженности та же - неоплаченные услуги по грузовым перевозкам.
При этом корпорация, в которую входит “Союз-М”, является одним из самых крупных производителей и поставщиков растительных, пальмовых масел и другой продукции. В 2005 году ей был присвоен престижный титул официального поставщика Кремля. По логике, у “дочки” корпорации не должно было возникнуть крупных задолженностей из-за неоплаченных услуг.
Однако в феврале текущего года на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в "Инстаграме" работники компании написали комментарий с просьбой о помощи. Они рассказали, что предприятие не выплачивает заработную плату и вынуждает сотрудников увольняться, не соблюдая при этом требования трудового законодательства.
По словам Сергея Васильева, руководителя “Союза-М”, в прошлом году предприятие столкнулось с многочисленными трудностями. В том числе были задержки по доставке сырья, что отразилось на производстве и продажах. В этом году, по словам Васильева, ситуация будет более стабильной.
Необходимо отметить, что это не первый раз, когда корпорация “Союз” попадает в поле зрения средств массовой информации. В частности, некоторое время назад между ее акционерами произошел корпоративный конфликт, в котором участвовал Васильев. Кроме этого, у журналистов есть основания считать, что глава корпорации использует полученный престижный статус официального поставщика Кремля не только для укрепления позиций на рынке, но и для оказания помощи высокопоставленным чиновникам.
Примером этого является ситуация с сыном Александра Торбы, бывшего вице-премьер-министра правительства Калининградской области. Его подозревали в уголовном правонарушении и даже завели дело, но быстро замяли. По мнению журналистов, сыну чиновника помог Васильев, у которого есть связи в правоохранительных органах. Этому нет прямых доказательств, но сразу после освобождения от должности в правительстве Торба стал вице-президентом корпорации «Союз».