К 2023 году в Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова

К 2023 году в Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова

Вчера, 18:50ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
В течение ремонта улица периодически будет перекрываться — как частично, так и полностью.

В 2021–2022 гг. в Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова, который вошел в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на обновление бульвара будут выделяться из федерального, регионального и местного бюджетов.

Бульвар Ибрагимова расположен в центральной части города и является одним из наиболее загруженных транспортом. Городские власти отмечают, что от жителей поступает много обращений с просьбой отремонтировать дороги. В 2020 году проектная документация проходила государственную экспертизу, после получения положительного заключения прошли конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Скоро подрядчик приступит к подготовительным работам.

Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет более 1,7 км. Перед началом производства работ дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы. В 2021 году пройдут работы по устройству дождевой канализации и сетей водопровода, а также дорожной одежды. Также заменят бортовые камни и приступят к замене старого покрытия на новое. На 2022 год запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на участках дороги появятся новые светофорные объекты и знаки, нанесут горизонтальную разметку. Также будет модернизировано наружное освещение. Запланировано устройство линий электропередач и связи.

В период проведения подготовительных и строительно-монтажных работ будет ограничено движение транспорта по ½ проезжей части. Полное перекрытие проезжей части будет вводиться поквартально в период работ по устройству основания, нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Уфимцев и гостей столицы республики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024
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